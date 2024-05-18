Ayaneo представила мощную консоль в стиле Nintendo Game Boy

Компания Ayaneo представила портативную консоль Pocket DMG, которая получила мощный игровой чип от Qualcomm. Об этом сообщает портал Rozetked.

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Дизайн новой портативной консоли Ayaneo напоминает своим исполнением ретро-консоль Nintendo Game Boy, на которой выходил оригинальный Tetris. Ayaneo Pocket DMG получила сенсорный 3,92-дюймовый OLED-экран с разрешением 1240х1080 пикселей и плотностью 419 ppi.

За производительность устройства отвечает игровой чип Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2. Какие-либо другие характеристики, в том числе объем основной и оперативной памяти, пока не раскрываются. По всей видимости, новинка работает под управлением Android, как вышедшая ранее Ayaneo Pocket S с аналогичным чипсетом.

На корпусе консоли предусмотрен всего один стик, тачпад, бамперы и триггеры L и R, а также другие привычные органы управления, в том числе нераздельная крестовина, кнопки ABYX и другие. Устройство будет доступно в двух цветовых исполнениях: черном и белом. Дата выхода Ayaneo Pocket DMG и стоимость консоли не раскрываются.