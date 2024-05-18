Расписание игр PGL Wallachia S1 по Dota 2 на 18 мая — Spirit против BOOM в матче на вылет

Сегодня, 18 мая, продолжится основная стадия международного турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

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По итогам предпоследнего дня ивента в Бухаресте, Румыния, соревнование покинут три команды. Оставшиеся участники гарантируют себе попадание в топ-3 PGL Wallachia Season 1.

Расписание игр PGL Wallachia Season 1 на 18 мая

10:00. Нижняя сетка, Team Spirit (Россия) — BOOM Esports (Перу)

13:00. Нижняя сетка, Team Liquid (Швеция) — G2.iG (Китай)

16:00. Верхняя сетка, Team Falcons (Ближний Восток) — Xtreme Gaming (Китай)

19:00. Нижняя сетка, победитель первой пары — победитель второй пары

Во второй день плей-офф чемпионата PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 ивент покинули Aurora и Gaimin Gladiators.