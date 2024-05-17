В Fortnite пройдет масштабный ивент со вселенной Fallout

Разработчики королевской битвы Fortnite из Epic Games анонсировали в соцсети X (ранее Twitter) масштабный ивент со вселенной Fallout. На данный момент авторы опубликовали только тизер-изображение, однако другие подробности пока не раскрываются.

© Чемпионат.com

Событие начнётся в игре уже 24 мая. Вероятно, в рамках коллаборации в Fortnite добавят множество новых косметических предметов и, вероятно, пару механик.

Ко всему прочему, в начале месяца стартовал масштабный ивент, приуроченный к празднованию дня «Звёздных войн». Кроссовер затронул сразу все крупные игры Epic Games внутри Fortnite: королевскую битву, Festival, Rocket Racing и LEGO.

Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и смартфонах.