Для провальной Redfall скоро выйдет финальный патч с оффлайн-режимом

В начале месяца в Сети стали появляться слухи, что провальный шутер Redfall в скором времени получит финальный патч. Теперь авторы тайтла из Arkane Studios подтвердили это, выпустив официальное подтверждение в соцсети X (ранее Twitter).

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В посте разработчики сообщили, что обновление добавит в шутер оффлайн-режим вместе с возможностью приостанавливать матчи, изменит ряд механик и много чего ещё. Дополнительную информацию авторы пообещали раскрыть позднее. Дата выхода апдейта пока неизвестна.

Redfall вышла в начале мая 2023 года и получила резко негативные оценки — геймеры опустили её рейтинг в Steam до уровня худших игр на платформе, а критики разгромили техническое состояние.

Redfall доступна на ПК, Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.