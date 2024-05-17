Российская Virtus.pro вылетела с чемпионата по Counter-Strike 2

Российская команда Virtus.pro потерпела второе поражение в групповой стадии турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс. и покинула соревнование.

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В десайдере Virtus.pro вновь столкнулась с датской Team Falcons, которую ранее «медведи» всухую обыграли в рамках сербского чемпионата. Несмотря на лёгкую победу до этого, в решающем противостоянии VP не смогла одолеть «соколов» и уступила им со счётом 1:2.

В итоге коллектив из России покинул BetBoom Dacha Belgrade 2024, завершив выступление на 5-6-м месте и оставшись без призовых. 3 из 4 российских команд, получивших приглашение на соревнование, вылетели с турнира по итогам групповой стадии. В плей-офф регион будет представлять лишь Team Spirit.