Ubisoft не упомянула Watch Dogs в списке перспективных игр с открытым миром

В последнем финансовом отчёте Ubisoft была изложена стратегия дальнейшего развития компании. Она сосредоточится на крупнобюджетных играх с открытым миром и на играх-сервисах: в эту концепцию идеально вписываются грядущие Assassin’s Creed Shadows, Star Wars Outlaws и бесплатный шутер XDefiant, который выйдет 21 мая.

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Такой подход должен открыть перспективы к росту прибыли и поможет использовать известные франшизы Ubisoft. Компания сделала акцент на Assassin’s Creed, Far Cry, The Division, Ghost Recon и Star Wars, однако забыла упомянуть Watch Dogs.

Похоже, серия игр про хакеров отходит на второй план после прохладного приёма Watch Dogs Legion. Об этом сообщал и инсайдер. Он заявил, что Ubisoft отменила все разработки по серии, в том числе неанонсированную королевскую битву, слухи об отмене которой появились в 2022 году.

Среди отменённых игр официально значится The Division: Heartland. Причём решение было принято после тщательного рассмотрения.

Что касается успехов, то Ubisoft надеется использовать свои «запатентованные передовые технологии», а франшизы Rainbow Six и Assassin’s Creed показали рекордные годовые продажи. Не исключено, что в июне издатель представит новые игры в рамках Ubisoft Forward.

Также компания продолжает присматриваться к использованию искусственного интеллекта. В Ubisoft есть две группы, которые работают над генеративным ИИ. Первая сосредоточена на оптимизации маркетинга, продаж, юриспруденции и других смежных профессиях. Вторая группа работает над тем, чтобы улучшить качество игр и сделать их более «живыми».