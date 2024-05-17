Helldivers 2 обрела новый мем после грустной истории игрока

Недавно в сообществе Helldivers 2 завирусилась история, которая ненадолго сдвинула фокус внимания геймеров с проблем , связанных с Sony и PSN. Один фанат под ником Dremskiy рассказал, что попытался вступить в группу с другими игроками, но его исключили, потому что он им не друг.

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Tolga: Прости, Dremskiy. Мы играем только с друзьями. Мне придется тебя кикнуть. Dremskiy: Я друг. Tolga: Не усложняй ситуацию еще больше.

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Поклонники шутера, увидев эту грустную картинку, сразу начали сочувствовать Dremskiy и выходить с ним на связь. Сейчас он стал настоящей звездой, а список его друзей переполнен.

Историю о «друге» узнали даже в Arrowhead. Официальный аккаунт Helldivers 2 выложил следующий текст:

За процветание. За свободу. За демократию. За друга.

В сообществе Helldivers 2 также началась волна мемов, посвященная игроку. Примечательно то, что Dremskiy написал слово «друг» с ошибкой (правильно — friend, а не frend), однако все геймеры решили сохранить оригинальную орфографию.

© Соцсети

© Соцсети