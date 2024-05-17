Издатель GTA не закрыл авторов Kerbal Space Program 2 и OlliOlli

Глава издательства Take-Two Штраус Зельник заявил, что компания не закрывала студии Roll7 и Intercept Games — хотя ранее СМИ сообщали о подобных планах фирмы.

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Об этом ранее упоминал журналист Джейсон Шрайер. Авторы Kerbal Space Program 2 и Olliolli якобы пали жертвой сокращений в Take-Two — фирма планировала урезать порядка 5% штата (около 600 человек), среди которых оказались и те самые студии.

В свежем интервью Зельник отметил, что на самом деле студии не закрыли, но раскрывать их текущий статус не стал:

Внесу ясность — мы не закрывали эти студии. И мы всегда следим за нашим графиком релизов, чтобы убедиться в его осмысленности.

Зельник добавил, что сейчас Take-Two принимает «разумные» решения, поскольку у компании идёт процесс сокращения расходов. Согласно своим планам, фирма сэкономит 165 млн долларов, но для этого результата якобы не потребовались сокращения подобного рода.

Заодно руководитель отметил, что информация об увольнениях 5% сотрудников была верна, но это не обязательно привело к закрытию Roll7 и Intercept Games.

Правда, прояснять дополнительные детали Зельник отказался, чем вызвал сомнения в правдивости своих заявлений у некоторых пользователей сети. В прошлом игроки уже выражали своё недовольство из-за закрытия Intercept, когда начали оставлять негативные отзывы на странице Kerbal Space Program 2 в Steam.

Ещё президент Take-Two Карл Слатофф прояснил ситуацию с потенциальной отменой и переносом ряда игр в расписании релизов, которое недавно опубликовала компания.

До конца 2027 финансового года фирма планирует выпустить 40 игр — но в прошлом отчёте упоминалось о разработке 52 проектов, не считая новинок от Gearbox.

Как оказалось, на расписание тоже повлияла программа по сокращению расходов. Фирма решила сосредоточить своё внимание на тех франшизах, которые обладают наибольшим потенциалом для критического и коммерческого успеха.

Среди отменённых новинок не было никаких «ключевых» серий Take-Two. Судя по всему, руководители посчитали, что эти безымянные игры не станут хитами рынка.

Ранее, кстати, стало известно, что Take-Two наметила релиз Grand Theft Auto VI на осень 2025 года. В прошломпоявлялись слухи о переносе игры на 2026-й, но, судя по всему, информация оказалась ложной.