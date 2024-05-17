Названы сроки выхода GTA 6

Владелец Rockstar Games, издательство Take-Two, на своём квартальном отчёте объявило более точную дату выхода Grand Theft Auto 6 — осень 2025 года. Ранее сообщалось о выходе в 2025 году, а многие надеялись на релиз в начале года.

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К моменту выхода шестой части GTA 5 успеет отпраздновать своё 12-летие — предшественница вышла в сентябре 2013 года на PS3 и Xbox 360, после чего её портировали на PS4 и Xbox One (2014), затем на ПК (2015) и в конце концов на PS5 и Xbox Series (2022). Продажи пятой части на сегодня превысили 200 млн копий.

Rockstar после GTA 5 успела выпустить только одну новую игру — Red Dead Redemption 2. Вестерн вышел в 2018 году и его продажи на сегодня превысили 64 млн копий, однако его так и не портировали на PS5 и Xbox Series (хотя он доступен там благодаря обратной совместимости).