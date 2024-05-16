Ubisoft все же отменила The Division: Heartland

Компания Ubisoft в ходе сегодняшнего отчета о прибылях и убытках объявила, что остановила разработку The Division: Heartland. Этот шаг должен стать частью масштабного и длительного процесса реструктуризации, который включает сокращение расходы и концентрацию ресурсов на меньшем количестве крупных игр.

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После тщательного рассмотрения мы приняли жёсткое решение прекратить разработку Tom Clancy’s The Division Heartland, причем немедленно. Сейчас наша приоритетная задача — поддержать талантливых сотрудников студии Red Storm Entertainment, которые переключатся на новые проекты в рамках нашей компании, включая XDefiant и Rainbow Six.

The Division Heartland была анонсирована в 2021 году, и разработчики даже успели провести её закрытое тестирование. Однако из-за долгого отсутствия новостей и переносов релиза ходили слухи о её отмене — которые, в частности, опровергал Том Хендерсон.

В последнее время Ubisoft отменила целый ряд своих проектов, в частности, Immortals Fenyx Rising 2, и несколько неанонсированных игр, включая таинственную Project Q. Компания также провела ряд увольнений и закрытий. Как отмечается в отчёте Ubisoft, за 18 месяцев компания сократила число сотрудников более чем на 1700 человек.

Генеральный директор Ив Гиймо сообщил инвесторам, что компания «вернулась на траекторию роста прибыли» и планирует вернуть себе лидерство в области приключенческих игр с открытым миром. В этом году компания планирует выпустить Assassin’s Creed Shadows, Rainbow Six Mobile, Star Wars Outlaws, The Division Resurgence и XDefiant.