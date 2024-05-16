Трейлеры Assassin's Creed Shadows получили огромное количество дизлайков

Новая часть Assassinʼs Creed, Assassin’s Creed Shadows, получила первый трейлер — пока только кинематографический — и несколько роликов, знакомящих с главными героями игры.

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Синематик, к слову, опубликовали на некоторых других YouTube-каналах, включая thegameawards, IGN, Ubisoft Japan и другие. И многие версии трейлеров получили огромное количество дизлайков. На момент написания новости:

оригинальный трейлер с официального YouTube-канала Ubisoft — 185,8 тыс лайков против 198 тыс дизлайков;

ролик про главных героев с официального YouTube-канала Ubisoft — 23 тыс лайков и 31 тыс дизлайков;

трейлер на японском языке с YouTube-канала Ubisoft Japan — 1,5 тыс лайков против 9 тыс дизлайков;

трейлер с YouTube-канала IGN — 5,9 тыс лайков против 14 тыс дизлайков.

Среди главной критики можно отметить несколько вещей. Во-первых, это чернокожий самурай Ясукэ в качестве одного из протагонистов. Некоторые пользователи настаивают на том, что реальная историческая личность, на которой основан герой, не был настоящим самураем. Кроме того, сам персонаж заметно выделяется на фоне местного населения, поэтому роль «ассассина во тьме» ему не сильно подходит.

Одна часть комментаторов выразила сожаление, что в «японской» Assassinʼs Creed, которую все давно просили и давно ждали, им не дают сыграть за японца-самурая. Другая часть комментаторов обвинила недовольных в расизме.

Отдельные пользователи указали на стереотипное распределение геймплейных ролей между женским и мужским персонажами: мужчина — типичная грубая сила, женщина — стелс.

Кто-то вновь раскритиковал Ubiosft, которая просит оформить предзаказ на игру после одного синематика — без показа геймплея.

А вот Том Хендерсон признался, что не может дождаться возможности сыграть в Assassinʼs Creed Shadows, так как команда «сотворила чудеса». Он уточнил, что такие чувства вызвал у него не кинематографический трейлер — возможно, что инсайдер мог ознакомиться с игровым процессом раньше официальной презентации. Последняя, по слухам, состоится на Ubisoft Forward, 10 июня.

Несмотря на огромное количество дизлайков, некоторые игроки остались довольны трейлером и действительно заинтересованы в Assassinʼs Creed Shadows. Они похвалили Ubisoft за выбор истории Ясукэ, японский сеттинг и эффектный ролик.

Релиз Assassinʼs Creed Shadows состоится 15 ноября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. По словам Ubisoft, карта новинки «примерно такого же размера», что и карта Assassinʼs Creed Origins.