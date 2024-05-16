В ранней версии Assassin's Creed Shadows не было афросамурая и девушки-ниндзя

15 мая Ubisoft выпустила первый трейлер Assassin's Creed Shadows. Действие игры развернется в Японии, а главными героями выступят афросамурай Ясукэ и девушка-ниндзя Наоэ. Многие геймеры решили, что такой выбор персонажей продиктован повесткой. И кое-кто из разработчиков с ними согласен.

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Пользователь X под ником InfinitaleComic заявил , что десять лет назад работал над Assassin's Creed про Японию — и главным героем был обычный японский мужчина.

Я работал над некоторыми элементами Assassin's Creed об эпохе Сэнгоку в Японии еще в 2013-2014 годах. Полагаю, в Ubisoft выбросили все эти наработки ради черного самурая и какой-то разрушающей каноны куноити.

По словам бывшего разработчика, в центре сюжета должен был оказаться молодой воин Ямаути Така, ассасин и ученик Хаттори Хандзо. Его главной целью были поиски Меча Эдема, который принадлежал Ода Нобунаге, а затем Тоетоми Хидэеси.

В финале игры, после многочисленных приключений, наш герой должен был убить Хидэеси, забрать Меч и скрыться в неизвестном направлении вместе с местным отделением Братства Ассасинов.

Ну что ж. Теперь нас ждут черные самураи и куноити. Какой позор!

Ubisoft еще толком не рассказала ничего о сюжете Assassin's Creed Shadows. Вполне возможно, что какие-то наработки из старого сценария перекочуют в новую игру.