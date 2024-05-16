Игры с PSP теперь можно бесплатно запускать на iPhone и iPad

Разработчик Хенрик Ридгар объявил о выпуске мобильной версии эмулятора PPSSPP. Программа, которая позволяет запускать игры с портативной консоли PlayStation Portable (PSP), теперь доступна на iPhone и iPad.

© Cq.ru

Эмулятор поддерживает геймпады, образы.ISO и.CSO, а также технологию апскейлинга, которая масштабирует текстуры игр, делая картинку «качественнее». Кроме этого, программа позволит переносить сохранения со своей оригинальной PlayStation Portable.

Скачать PPSSPP можно по ссылке. Он считается наилучшим решением среди прочих эмуляторов PSP.