Fallout 4 обогнала Helldivers 2 в чате продаж Европы в апреле

Стали известны данные о продажах видеоигр в Европе за апрель 2024 года. Они упали на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 10,5 млн проданных копий. Единственной новинкой в первой десятке стал экшен Stellar Blade, вышедший эксклюзивно для PlayStation 5.

© Скриншот

Но безусловное лидерство удерживает Fallout 4, которая обогнала EA Sports FC 24 и Helldivers 2 на пути к первому месту. Этому поспособствовали премьера сериала «Фоллаут» и крупные скидки на серию в разных магазинах. При этом Fallout 76 расположилась на седьмом месте, а Fallout: New Vegas закрыла топ-10.

В десятке не обошлось без признанной классики, вроде Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2. А No Rest for the Wicked, вышедшая в раннем доступе, оказалась на 13 месте по итогам апреля.

Цифровые продажи топа учитывают показатели из 31 страны Европы, в том числе России и Украины, физические — из 15 стран Европы (без России). Продажи консолей затрагивают 10 стран Европы, в том числе Россию (это же касается и аксессуаров).

Топ продаж игр в Европе за апрель 2024 года (розница и цифра)

Fallout 4; EA Sports FC 24; Helldivers 2; Grand Theft Auto V; Red Dead Redemption 2; Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023); Fallout 76; Hogwarts Legacy; Stellar Blade; Fallout: New Vegas.

Что касается консолей, то в апреле их продажи упали на целых 47% — это касается всей троицы лидеров рынка. Nintendo Switch находится в продаже восьмой год подряд, а Xbox Series и PlayStation за последнее время не могут предложить яркие релизы. Падение касается и аксессуаров, самым популярным из которых оказался белый контроллер DualSense.