Фанаты воссоздали Fallout: New Vegas в Minecraft

Группа энтузиастов ProjectMCNV выпустила бета-версию Minecraft: New Vegas. Как несложно догадаться, речь идет о воссоздании всех локаций из Fallout: New Vegas в Minecraft.

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Судя по описанию, речь идет о полноценной ММО, действие которой разворачивается в пустыне Мохаве. Геймеры могут создать себе любого персонажа, от солдата НКР до караванщика, мусорщика или рейдера, и отправиться навстречу приключениям.

В описании мода указано, что игроки могут торговать с любыми встреченными персонажами, обворовать их или даже убить. Также упоминается возможность «порабощать города».

Скачать модификацию можно на официальном сайте Minecraft: New Vegas. Там же находится подробная инструкция по установке.