Менеджер закрытой Volition назвал число низких продаж перезапуска Saints Row

В сети обратили внимание, что менеджер по взаимодействию с сообществом студии Volition, который проработал в ней до закрытия в сентябре 2023 года, рассказал о продажах перезапуска Saints Row (2022). Оказалось, что с момента релиза в августе 2022 года было продано 1,7 миллиона копий.

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Вероятно, данные актуальны как минимум на момент закрытия студии. Также менеджер сообщил — Saints Row привлекла к себе миллион игроков. Под этим числом могут подразумеваться пользователи, которые забрали экшен в бесплатной раздаче Epic Games Store или опробовали его по подписке.

Сам перезапуск Saints Row вышел на PC, PlayStation и Xbox и заслужил посредственные оценки: игроки поругали скучные задания и отсутствие привычного духа серии. Первое время на компьютерах экшен был эксклюзивом EGS, но позже добрался до Steam — там он имеет смешанные пользовательские отзывы.

Неизвестно, что будет с серией в дальнейшем — продажи в 1,7 миллиона копий для столь известной франшизы нельзя назвать удовлетворительными. А ведь всё могло быть иначе: в перезапуск планировали добавить полюбившихся фанатам персонажей Saints Row 4, которые заново отстраивали свою империю в параллельном измерении.