Что ждет игровые эмуляторы в будущем?

Недавний инцидент с закрытием эмулятора Yuzu в результате судебного иска от Nintendo был предметом горячих дискуссий. Часть Интернета утверждала, что суд означает конец эмуляторов как явления — но на практике они вряд ли исчезнут. Портал howtogeek.com рассказал, почему с эмуляторами все будет хорошо.

© Unsplash

Nintendo уже долгое время выступает ярой противницей эмуляторов: компания даже обвиняла их в том, что они «вредят разработке и мешают появлению инноваций». Но в скандале вокруг Yuzu важно понимать нюансы. Прежде всего, разработчики программы получали финансовую поддержку на платформе Patron — отчасти именно поэтому Nintendo потребовала возместить финансовый ущерб, а не просто остановить проект.

Первые дни после судебного иска в Интернете разгорелись споры о том, в каких обстоятельствах проходила разработка Yuzu. Кто-то даже говорил, что авторы могли пользоваться утекшим Nintendo Switch SDK — набором инструментов, который предназначен для лицензированных партнеров компании.

Но, на самом деле, Nintendo никогда не утверждала, что эмуляция незаконна сама по себе. Претензия была в том, что создатели Yuzu и связанных с ним проектов предоставляли пользователям средства обхода антипиратской защиты. К тому же, несмотря на закрытие Yuzu, многие эмуляторы платформ Nintendo прекрасно себя чувствуют и продолжают работу. Проекты Citra, Ryujinx, Dolphin, CEMU и другие по-прежнему разрабатываются.

Помимо этого, за потерей Yuzu последовали и хорошие новости: Apple официально разрешила выкладывать эмуляторы в магазин приложений App Store. Теперь владельцы iPhone тоже могут играть в ретро-игры Nintendo — пока не на том же уровне, что и пользователи Android, но тем не менее. Правда, это не жест благой воли со стороны Nintendo, а результат штрафа, наложенного Евросоюзом за несоблюдение Акта о цифровых рынках. Кроме эмуляторов благодаря ему в App Store также появились приложения для игрового стриминга, чат-боты и некоторые плагины.

В то же время, Apple наложила определенные ограничения. Эмуляторы не могут содержать контент, защищенный авторским правом, и должны полностью следовать всем правилам App Store. Например, именно по этой причине в магазине не появится проект DolphiniOS — форк популярного эмулятора Wii и GameCube. Apple не любит компилятор JIT, который он использует.

Наконец, эмуляторы также являются одной из причин популярности портативных платформ, вроде Steam Deck. Проекты типа EmuDeck позволяют легко поставить на подобное устройство целую библиотеку эмуляторов, и они будут вполне хорошо работать. Не говоря уже о том, что существует целая категория портативных устройств, разработанных специально под эмуляторы.