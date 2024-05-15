$91.26-0.1098.83+0.16
Войти в почту

Microsoft распродаёт последние игры для Xbox 360 перед закрытием магазина

Microsoft опубликовала в официальном блоге Xbox Wire новый пост. В нём представители компании объявили о начале последней распродажи игр для Xbox 360 перед закрытием цифрового магазина. Данная акция проводится, чтобы отдать должное наследию консоли.

Microsoft распродает последние игры для Xbox 360 перед закрытием магазина
© Чемпионат.com

Проекты будут продаваться по сниженной цене вплоть до прекращения функционирования Xbox 360 Store и Xbox 360 Marketplace 29 июля. После наступления указанной даты геймеры больше не смогут приобретать игры и DLC, однако ранее купленный контент всё так же будет доступен.

На данный момент скидку получили несколько десятков различных проектов. Причём в Microsoft заверили, что список дополнят новыми предложениями ещё два раза: 18 июня и 16 июля.

Игры
Microsoft