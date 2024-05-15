Спрос на портативную PlayStation Portal оказался куда выше ожиданий аналитиков

Аналитик Мэт Пискателла, ссылаясь на данные Circana, сообщил, что портативная PlayStation Portal продаётся куда лучше всех ожиданий. По его словам, в США уже несколько месяцев спрос на устройство превышает предложение.

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Несмотря на это, точное количество реализованных копий PlayStation Portal пока не раскрывается. Напомним, ранее вице-президент Sony по управлению продукцией Хироми Вакаи заявил, что в компании довольны успехами девайса.

PlayStation Portal — портативное устройство от Sony, предназначенное для запуска игр на PlayStation 5 с помощью интернета. Гаджет предназначен исключительно для стриминга и без самой консоли становится практически бесполезным.

Продажи PlayStation Portal стартовали в ноябре 2023 года.