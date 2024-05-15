Инсайдеры раскрыли больше возможной информации об Assassins Creed Shadows

Автор YouTube-канала под ником j0nathan поделился свежими возможными подробностями грядущей Assassin’s Creed Shadows.

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Новинка действительно предложит сыграть за двух протагонистов — как говорил и Том Хендерсон.

Африканский самурай по имени Ясукэ — начинает свою историю будучи рабом на корабле, на который затем вторгается группа мужчин и убивает всех вокруг, включая жену самого Ясукэ. Героя оставляют умирать, но его спасают и доставляют в храм в Японии. Там он узнает о самураях, находясь на службе у Оды Нобунаги.

Женщина-ниндзя по имени Наоэ — героиня пытается отомстить за смерть своего отца от рук Ордена, поэтому и присоединяется к синоби.

j0nathan также подтверждает, что в игре действительно появится реальная историческая личность Хаттори Хандзо. Возможно, по сюжету игроки застанут его смерть в 1597 году.

Тем временем известный инсайдер Том Хендерсон напомнил о том, что в Assassin’s Creed Infinity, которая должна выти одновременно с Shadows, будут мини-боевые сюжетные пропуска под названием «Проекты». Через них можно будет заработать косметику для персонажей. Конкретные «Проекты» для Assassinʼs Creed Shadows (каждый на 20 уровней):

The Hidden Network («Скрытая сеть»);

(«Скрытая сеть»); The Last Ronin («Последний Ронин»);

(«Последний Ронин»); In The Shadows («В тени»).

И Хендерсон, и j0nathan сообщают, что для игра планируют два расширения (оба по цене 25 долларов). Кроме того, как уточняет j0nathan, Ubisoft предложит купить сезонный пропуск (за 40 долларов), стартовый набор игровой валюты Welcome Pack (за 35 долларов) и несколько отдельных наборов валюты Helix.

Ещё больше возможных деталей «японской» Assassins Creed j0nathan раскрыл в ноябре прошлого года. Первый трейлер игры должны показать сегодня вечером, но в сеть уже успели слить несколько артов.

Предполагаемая дата релиза Assassinʼs Creed Shadows — 15 ноября 2024 года.