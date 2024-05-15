Apple iPad Pro на M4 протестировали в популярных играх

Несмотря на то, что продажи iPad Pro на базе M4 стартуют с 15 мая, некоторые обзорщики уже смогли протестировать новые планшеты.

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Блогер с YouTube-канала Geek Culture протестировал iPad Pro (2024) в следующих играх: Honkai Star Rail, Genhin Impact, Call of Duty Warzone и PUBG Mobile. Для испытания использовалась 13-дюймовая модель с процессором M4,16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ. Перед началом испытания температура устройства на задней стороне составляла 28,5°, а спереди – почти 28°.

Первой стала Honkai Star Rail, во время тестирования которой графические настройки были выставлены на максимум. Игра работала плавно, и только во время активации ультимативных умений персонажей встречались совсем небольшое торможение. Корпус планшета спереди нагрелся до 30°, а сзади – до 31°.

Второй на очереди стала игра Genhin Impact, также с максимальными настройками, за исключением частоты обновления (60 fps вместо максимальных 120 fps). Во время испытания температура корпуса увеличилась примерно на один градус. Следующей стала Call of Duty Warzone – во время игры планшет нагрелся до 38°. Однако проблем с производительностью зафиксировано не было. Заключительной стала PUBG Mobile. Во время данной игры температура корпуса iPad Pro снизилась до 30°.

Весь процесс тестирования занял 80 минут. За это время заряд iPad Pro опустился на 30% – до 39%. Блогер Dave2D во время тестирования выяснил, что 11-дюймовая модель iPad Pro способна выдержать 4 часа 25 минут беспрерывной игры в Genshin Imapct при максимальной яркости экрана в 1000 нит. iPad Pro с 13-дюймовым экраном хватит на 4 часа 12 минут.