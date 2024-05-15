Представлена карманная консоль в дизайне PlayStation Vita

Компания AYN Technologies, известная своими портативными игровыми консолями, анонсировала новое устройство с дизайном, напоминающим легендарную PlayStation Vita.

© Ferra.ru

Новинка пока не получила названия, но уже привлекает внимание благодаря яркому дисплею Mini-LED.

Консоль оснащена экраном с пиковой яркостью 1100 нит и уровнем контрастности 1 000 000:1. Цветовое пространство охватывает 155% sRGB, что обеспечивает насыщенные и яркие цвета.

Это делает Mini-LED экран неожиданным, но впечатляющим выбором для компактной игровой системы.

© VideoCardz.com

Вес устройства составляет всего 320 г, что делает его одной из самых легких консолей на рынке. Для сравнения, AYN Odin2 весит 420 г, а AYANEO Pocket S — 350 г. Тем не менее, PlayStation Vita остается легче со своим весом 280 г.

Консоль будет работать не на Windows, а, вероятно, под управлением Android, что все еще позволит рассчитывать на широкие возможности для игр и приложений.