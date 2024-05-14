В Diablo 4 начался четвертый сезон — это самое большое обновление с релиза игры

Во вторник, 14 мая в Diablo 4 стартовал четвёртый сезон — разработчики отмечают, что обновление «Возрождённая добыча» стало крупнейшим в истории игры.

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Одним из главных нововведений стала механика закаливания предметов, которая позволяет сделать снаряжение ещё сильнее. Количество свойств предмета в то же время решили уменьшить до двух (у легендарных — до трёх).

Blizzard также обновила эндгейм-контент. Так, в игре появился аналог великих порталов из Diablo 3 — Яма мастеров. В новом режиме игрокам нужно будет за 10 минут убить как можно больше монстров, чтобы призвать босса.

С выходом «Возрождённой добычи» в игру также добавят новый сезонный пропуск и многое другое. С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте Diablo 4.