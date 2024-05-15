Стоит ли переплачивать за 8 процессорных ядер вместо 6 в игровом компьютере

В одном из выпусков на YouTube-канале Hardware Unboxed узнали, какая частота кадров в играх будет у сборок с AMD Ryzen 5 3600, 7600 и Ryzen 7 7800X3D.

© Ferra.ru

Подробно с характеристиками всех трёх вариантов сборок вы можете ознакомиться ниже. Из процессоров тестировались AMD Ryzen 5 3600, 7600 и Ryzen 7 7800X3D, из видеокарт — RX 7700 XT, RX 7900 XT, RTX 4090.

Среди игр запускались в 1080p, 1440p и 4К такие проекты, как Hogwarts Legacy, Starfield, Counter-Strike 2. Во всех случаях лидировал Hardware Unboxed, за ним шли Ryzen 5 7600 и 3600. Иногда же разница между процессорами была очень незначительной: всего 1−2 к/с. Все результаты тестирования — ниже.

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

© Hardware Unboxed

Выводы

В разрешении 4К разница между Ryzen 7 7800X3D и 7600 очень небольшая. Даже в 1080p она составляет всего 16%. Тем не менее в ходе тестирования иногда R7 был на 37% быстрее конкурента. При этом на их фоне Ryzen 5 3600, конечно, очень отставал.