Советы по прохождению Hades 2: что нужно знать новичкам
Hades 2 только вышла в ранний доступ, но уже успела побить рекорды предшественницы. На случай, если вы собираетесь погрузиться в игру, портал GameSpot поделился полезными советами для новичков.
Здоровье — на вес золота
Одна из самых важных вещей в Hades 2 — здоровье Мелинои. Именно запас здоровья решает, как долго вы сможете продержаться против полчищ монстров, и как только он иссякнет, вам придется вернуться назад в хаб. Хорошая новость в том, что здоровье можно восстановить при помощи разных предметов: сердца кентавров, закуски, фонтаны и некоторые бонусы богов помогут прожить дольше.
Общайтесь со всеми, кто встретится по пути
Мелиноя обязательно встретит много интересных персонажей в ходе своих путешествий: от древних титанов до мифических героев и богов Олимпа. Никогда не упускайте возможность пообщаться с ними. Так вы не только узнаете подробности сюжета, но и продвинете их личные ветки заданий.
Запомните, что означают разные иконки
По прохождению каждой комнаты вы можете выбрать, каким путем идти дальше — игра подсвечивает, какие награды вы получите, открыв ту или иную дверь. Проблема в том, что награды обозначаются иконками, и чем раньше вы запомните, что значит каждая из них, тем проще будет ориентироваться.
- Сердце с красным трезубцем. Повышает максимальный запас здоровья.
- Круглая фляжка со звездой. Повышает максимальный запас маны.
- Монетка. Оболы, которые можно потратить в магазине Харона на предметы.
- Мешок с черепом. Магазин Харона.
- Красный гранат. Усиление одной из божественных способностей.
- Молоток. Усиление оружия.
- Две руки и спич-баббл. Встреча с персонажем.
Иконки божественных даров стоят отдельного пояснения, т.к. их много, и они довольно важны.
- Розовое сердце — Афродита
- Золотое солнце — Аполлон
- Лиловый кристалл — Хаос
- Колос пшеницы — Деметра
- Щипцы кузнеца — Гефест
- Анкх — Гера
- Крылья — Гермес
- Огненный шар — Гестия
- Трезубец — Посейдон
- Полумесяц — Селена
- Молния — Зевс
Следите за тем, какие божественные дары подбираете
Подарки богов влияют на ключевые навыки Мелинои: базовую атаку, особую атаку, рывок и магию. Помимо этого, дары также могут давать пассивные бонусы. Но некоторые из них сочетаются друг с другом лучше, чем другие варианты. Например, если вы найдете дары двух специфических богов, то можете получить двойной дар, который объединит их свойства.
Магия и омега-способности
Омега-способности расходуют ману Мелинои и позволяют использовать усиленные версии атак. Их можно активировать долгим нажатием на клавишу атаки: на зарядку способности потребуется определенное время.
Проверяйте наличие апгрейдов в котле
По возвращению в хаб не забывайте проверять, нет ли в котле каких-нибудь новых апгрейдов. Зачастую они требуют тех или иных ресурсов, но затраты окупаются, т.к. получаемые бонусы открывают новые механики, персонажей и многое другое.
Не стоит бояться смерти
Hades 2 — игра в жанре roguelite, поэтому смертей не избежать. Но в них нет ничего плохого, потому что каждый провал почти наверняка откроет что-то новое. Да, Мелиноя потеряет божественные дары, монеты и временные апгрейды, но ресурсы, необходимые для прокачки хаба, останутся с ней. Кроме того, диалоги с персонажами в хабе изменятся, не говоря уже о том, что в хаб может прийти кто-то новый.