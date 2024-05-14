Советы по прохождению Hades 2: что нужно знать новичкам

Hades 2 только вышла в ранний доступ, но уже успела побить рекорды предшественницы. На случай, если вы собираетесь погрузиться в игру, портал GameSpot поделился полезными советами для новичков.

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Здоровье — на вес золота

Одна из самых важных вещей в Hades 2 — здоровье Мелинои. Именно запас здоровья решает, как долго вы сможете продержаться против полчищ монстров, и как только он иссякнет, вам придется вернуться назад в хаб. Хорошая новость в том, что здоровье можно восстановить при помощи разных предметов: сердца кентавров, закуски, фонтаны и некоторые бонусы богов помогут прожить дольше.

Общайтесь со всеми, кто встретится по пути

Мелиноя обязательно встретит много интересных персонажей в ходе своих путешествий: от древних титанов до мифических героев и богов Олимпа. Никогда не упускайте возможность пообщаться с ними. Так вы не только узнаете подробности сюжета, но и продвинете их личные ветки заданий.

Запомните, что означают разные иконки

По прохождению каждой комнаты вы можете выбрать, каким путем идти дальше — игра подсвечивает, какие награды вы получите, открыв ту или иную дверь. Проблема в том, что награды обозначаются иконками, и чем раньше вы запомните, что значит каждая из них, тем проще будет ориентироваться.

Сердце с красным трезубцем . Повышает максимальный запас здоровья.

. Повышает максимальный запас здоровья. Круглая фляжка со звездой . Повышает максимальный запас маны.

. Повышает максимальный запас маны. Монетка . Оболы, которые можно потратить в магазине Харона на предметы.

. Оболы, которые можно потратить в магазине Харона на предметы. Мешок с черепом . Магазин Харона.

. Магазин Харона. Красный гранат . Усиление одной из божественных способностей.

. Усиление одной из божественных способностей. Молоток . Усиление оружия.

. Усиление оружия. Две руки и спич-баббл. Встреча с персонажем.

Иконки божественных даров стоят отдельного пояснения, т.к. их много, и они довольно важны.

Розовое сердце — Афродита

— Афродита Золотое солнце — Аполлон

— Аполлон Лиловый кристалл — Хаос

— Хаос Колос пшеницы — Деметра

— Деметра Щипцы кузнеца — Гефест

— Гефест Анкх — Гера

— Гера Крылья — Гермес

— Гермес Огненный шар — Гестия

— Гестия Трезубец — Посейдон

— Посейдон Полумесяц — Селена

— Селена Молния — Зевс

Следите за тем, какие божественные дары подбираете

Подарки богов влияют на ключевые навыки Мелинои: базовую атаку, особую атаку, рывок и магию. Помимо этого, дары также могут давать пассивные бонусы. Но некоторые из них сочетаются друг с другом лучше, чем другие варианты. Например, если вы найдете дары двух специфических богов, то можете получить двойной дар, который объединит их свойства.

Магия и омега-способности

Омега-способности расходуют ману Мелинои и позволяют использовать усиленные версии атак. Их можно активировать долгим нажатием на клавишу атаки: на зарядку способности потребуется определенное время.

Проверяйте наличие апгрейдов в котле

По возвращению в хаб не забывайте проверять, нет ли в котле каких-нибудь новых апгрейдов. Зачастую они требуют тех или иных ресурсов, но затраты окупаются, т.к. получаемые бонусы открывают новые механики, персонажей и многое другое.

Не стоит бояться смерти

Hades 2 — игра в жанре roguelite, поэтому смертей не избежать. Но в них нет ничего плохого, потому что каждый провал почти наверняка откроет что-то новое. Да, Мелиноя потеряет божественные дары, монеты и временные апгрейды, но ресурсы, необходимые для прокачки хаба, останутся с ней. Кроме того, диалоги с персонажами в хабе изменятся, не говоря уже о том, что в хаб может прийти кто-то новый.