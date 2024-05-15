Во что поиграть на Android и iOS, новинки мая

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

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Yolky Unbound

Минималистический платформер о храбром желтке, который отправляется в путешествие, чтобы спасти своих братьев и сестер. Yolky Unbound понравится поклонникам хардкорных платформеров: игра предлагает 60 уровней, разделенных на четыре главы, и множество препятствий, завязанных на физику.

Sonic Mania Plus

Sonic Mania, один из лучших двухмерных платформеров про Соника, теперь доступен и на мобильных устройствах. Переиздание Sonic Mania Plus сохранило все, за что игру полюбили критики и простые игроки: очаровательную графику, высокие скорости, старомодный дизайн и ностальгический геймплей. Правда, игра доступна только подписчикам Netflix.

Solo Leveling: Arise

Solo Leveling: Arise — динамичный боевик по мотивам манхвы Solo Leveling, недавно получившей аниме-адаптацию. Игрок сможет проходить рейды в подземельях, собрав ростер знакомых персонажей из оригинального сюжета. Поклонникам Genshin Impact или Honkai Impact 3rd механики игры наверняка будут знакомы.

Dice Flight

Необычный shoot-em-up, где игроку нужно собрать собственную флотилию летающих кубиков и пройти череду уровней, чтобы одолеть боссов в финале. Dice Flight делает акцент на короткие игровые сессии, симпатичный пиксель-арт и простой, но затягивающий геймплей.

A Slight Chance of Sawblades

Донельзя комичный аркадный платформер, где невезучей курице нужно как можно дольше уклоняться от бесконечного потока циркулярных пил. Чем дольше игрок держится в живых, тем больше пил появляется, и тем сложнее найти безопасное место на экране. Одним словом, A Slight Chance of Swablades — образцовый таймкиллер.