Sony PlayStation 5 оказалась не так популярна, как старая версия

Sony в отчете о финансовых результатах за четвертый квартал объявила, что общие продажи игровой консоли PlayStation 5 достигли отметки в 59,2 млн единиц. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании документе.

© Sony

В течение финансового года было продано 20,8 млн устройств, что немного не дотягивает до целевого показателя в 21 млн. Несмотря на незначительное отставание от плана, результаты продаж все равно выше, чем ожидали аналитики.

За последний квартал года было реализовано 4,5 млн консолей, что на 2 млн меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда было продано 6,3 млн устройств PlayStation 5. По состоянию на 2022 год PlayStation 4 была продана более 117 млн раз, чего, судя по всему, актуальная модель достичь не сможет, считают независимые аналитики.

В предстоящем финансовом 2024 году Sony установила цель продаж в 18 млн единиц PS5, что указывает на низкие ожидания даже со стороны самой компании.

Одной из самых популярных игр Sony за прошедший квартал стала Helldivers 2, продажи которой по состоянию на 5 мая составили 12 млн копий на PlayStation 5 и ПК. Это больше, чем у God of War Ragnarok, которая достигла 11 млн продаж за 10 недель.