Helldivers 2 стала самой быстропродаваемой игрой Sony

Sony опубликовала свежий финансовый отчёт, в котором заявила, что продажи Helldivers 2 превысили 12 млн копий за три месяца после релиза. Игра поставила новый рекорд — ни один тайтл Sony не продавался так быстро. Даже God of War Ragnarok.

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Ещё в отчёте отметили, что продажи тайтла значительно повлияли на успешность прошедшего квартала.

Helldivers 2 — популярный шутер, в котором командам из нескольких человек нужно выполнять миссии на различных планетах. В распоряжении геймеров есть оружие и стратагемы. Это особые умения: вызов воздушного удара, вызов мощного робота, снаряжения и прочего.

Helldivers 2 доступна на PS5 и ПК. Ранее ходили слухи о том, что авторы игры договариваются, чтобы выпустить шутер и на Xbox.