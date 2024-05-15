Представлена новая игра Assassin's Creed с темнокожим самураем и женщиной-ниндзя

Французская компания Ubisoft представила кинематографический трейлер новой части серии игр Assassin's Creed с подзаголовком Shadows.

Видеоролик доступен для просмотра на официальном YouTube-канале разработчика. Действие игры развернется в феодальной Японии периода Сэнгоку.

Главными героями станут девушка-ниндзя и темнокожий самурая Ясукэ, которые будут бороться за справедливость и мстить своим врагам.

Одной из ключевых особенностей игры станет новый движок Anvil Pipeline, который позволит улучшить систему паркура, анимацию и добавить поддержку трассировки лучей.

Разработкой игры занимается студия Ubisoft Quebec, известная по предыдущим частям серии, таким как Assassin's Creed Odyssey.

Релиз Assassin's Creed Shadows запланирован на 15 ноября 2024 года. Первый геймплей будет показан на презентации Ubisoft Forward, которая состоится 10 июня.

Игра уже доступна для предзаказа в Ubisoft Store, Epic Games Store и PS Store.

В зависимости от издание Ubisoft просит за Assassin's Creed Shadows от $70 до $130 (примерно 6,4–11,8 тыс. руб. по курсу на 15 мая 2024 года. – "Газета.Ru").