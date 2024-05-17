Скандал с Helldivers 2: почему Sony не понимает рынок ПК-гейминга

Sony начала активно выпускать громкие эксклюзивы для PlayStation 5 на ПК. По большей части, этот тренд встретил положительную реакцию игроков, но недавний скандал вокруг Helldivers 2 и PSN показывает, что компания не понимает ПК-рынок. Портал gamesindustry.biz рассказал, в чем проблема корпорации.

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Sony вышла на рынок игровых консолей 30 лет назад, и за это время компания выделила огромный объем ресурсов, времени и внимания на создание системы студий, которые поставляют стабильный поток качественных игр для PlayStation.

Проекты этих команд — центральный аспект бренда PlayStation. И решение Sony выпускать свои эксклюзивы на ПК, принятое пару лет назад, стало одним из самых значимых стратегических сдвигов в истории игрового направления корпорации. По сути, игры вроде Ghost of Tsushima и Marvel’s Spider-Man так успешны, что Sony хочет найти дополнительные способы коммерциализации своих IP. В этом нет ничего необычного по меркам бизнеса. Amazon тоже изначально создавала свою облачную инфраструктуру для себя, и только потом начала продавать ее другим клиентам.

Но важно понимать, что издательство игр на ПК — сравнительно новая территория для Sony. Раньше дела компании на этом рынке по большей части ограничивались жанром MMORPG: до середины 2010-х им занималась Sony Online Entertainment. Причем формально это ответвление компании держалось в стороне от бренда PlayStation. А теперь, похоже, Sony твердо намерена выпустить на ПК все самые успешные эксклюзивы платформы.

При выходе на новый рынок любой бизнес сталкивается с определенными проблемами, которые появляются из-за недостатка опыта. Часть из них связана с технической стороной вопроса: ПК — сложная, фрагментированная платформа для портирования. А другая часть — сама среда ПК-рынка. Стоит помнить, что раньше Sony работала в исключительно «огороженном» сегменте игровой индустрии, тогда как теперь компании нужно маневрировать на гораздо более открытом рынке.

Инцидент с Helldivers 2 показал, что Sony пока еще не совсем понимает, что делает. Первый мега-успешный проект компании на ПК был изъят из продажи почти в 200 странах и потерпел массивный ревью-бомбинг после того, как Sony заявила о необходимости обязательной регистрации аккаунтов в PSN. Конечно, всего через два дня после анонса корпорация дала по тормозам и отменила грядущее обновление политики, но к тому моменту Helldivers 2 уже набрала десятки тысяч негативных отзывов.

Многие профессионалы негативно отзываются о самой практике ревью-бомбинга, которой нередко пользуются в корыстных целях. Но в этот раз Sony действительно неправа — решение о привязке PSN было большой ошибкой. Причем мы точно знаем, что это решение было навязано именно издателем: разработчик игры Arrowhead Game Studios попытался отговорить менеджмент. Если бы сообщество не отреагировало, то проект стал бы недоступен в сотнях стран, где нет региональных филиалов PSN. И игроки использовали единственный доступный им метод протеста, чтобы Sony заметила негодование публики.

Проблема в том, что большую часть своего существования Sony выпускала игры в экосистеме, которая полностью ей подконтрольна. От PlayStation 5 до магазина PlayStation Network и онлайн-сервиса PS Plus. Примерно так же работает экосистема Apple, и почти никто на нее не жалуется. А на ПК Sony контролирует только игру, но все равно ведет себя так, будто ей подчиняется вся экосистема.