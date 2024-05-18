5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Heading Out

Heading Out — сюжетная гоночная игра, которая порядком отличается от прочих представителей жанра. Проект сочетает элементы визуальной новеллы, стильный дизайн и антураж дорожного трипа через целую страну. Heading Out также имеет механики roguelite: решения, принятые игроком, способны повлиять на исход каждого забега.

The Bridge Curse 2: The Extrication

Новый хоррор от тайваньской студии Softstar Entertainment, которая известна в узких кругах по сериям Sword and Fairy и Xuan Yuan. Но, в отличие от предыдущих проектов команды, The Bridge Curse 2 — ужастик, события которого разворачиваются в университете в Тайване, где обитает нечисть. Протагонисты хотели снять found-footage фильм в темных коридорах здания, но, как можно догадаться, их плану не суждено сбыться.

1000xResist

Сюжетное sci-fi приключение, разворачивающееся после гибели человечества. В 1000xResist единственная девушка, пережившая апокалипсис, смогла клонировать себя: клоны же создали новую цивилизацию в подземном убежище, и игрок примерит на себя роль одного из них. 1000xResist — меланхоличная зарисовка о воспоминаниях, вдохновленная серией Nier и аниме «Идеальная грусть».

The WereCleaner

The WereCleaner — комичный симулятор уборщика, который чистит офисы днем, а по ночам… Превращается в оборотня и убивает всех, кому не повезло задержаться на рабочем месте допоздна. И для того, чтобы не раскрыть себя, оборотню предстоит не только быть скрытным, но и заметать за собой следы преступления.

Fay’s Factory

Fay’s Factory — любопытный эксперимент в жанре карточных RPG. Вместо привычных забегов по подземельям, игра предлагает построить собственную фабрику по производству заклинаний в сеттинге магической индустриальной революции. Чем эффективнее фабрика, тем эффективнее заклинания, которые пригодятся протагонисту в его путешествиях по миру. На данный момент Fay’s Factory находится в раннем доступе.