В EA Sports FC 24 по ошибке раздали лучшие карточки Мбаппе и Дембеле

10 мая в EA Sports FC 24 стартовал новый этап ивента «Команда сезона», в котором в режиме Ultimate Team появились максимальные версии лучших игроков сезона чемпионата Франции по футболу. Лучшими карточками события стали усиленные Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, чья суммарная стоимость превышает 16 млн внутриигровых монет.

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Как оказалось, разработчики из Electronic Arts допустили ошибку в расчётах, из-за чего обоих футболистов было легко получить в режиме Champions. Многие геймеры выбили Дембеле и Мбаппе из наборов, хотя в прошлых этапах «Команды сезона» они довольствовались куда более скромными наградами.

Electronic Arts отреагировала на ситуацию очень быстро, признав «ошибку» и уменьшив вероятность выпадения лучших карт ивента. Сообщество EA Sports FC 24 осталось крайне недовольно поступком компании — они начали бойкотировать разработчиков в соцсетях и требовать вернуть высокий шанс выпадения Мбаппе с Дембеле.

Сейчас под постом об исправлении ситуации больше шести тысяч гневных комментариев от геймеров, а в сам пост они добавили контекст. В нём они отмечают, что это уже не первая подобная «ошибка», на которую разработчики реагируют моментально, тогда как на различные компенсации геймерам у авторов уходят дни и недели.