Инсайдеры поведали о продолжении проблем с разработкой новой Perfect Dark

Сразу ряд различных инсайдеров и СМИ упомянули о том, что авторы новой Perfect Dark (2023) продолжают сталкиваться с проблемами при разработке.

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О сложностях создания триллера подробно рассказывал портал IGN в прошлом году, а теперь про игру вспомнили на фоне новостей о закрытии Tango Gameworks и Arkane Austin.

По данным инсайдера Джеффа Грабба, Perfect Dark до сих пор находится в тяжёлом положении — и ситуация не изменилась со времён прошлых новостей о проблемах разработки.

Судя по всему, авторы перезапуска всё ещё точно не определились с тем, как именно будет выглядеть их игра — это может быть как экшен от первого, так и от третьего лица.

Позже инсайдер под ником Shinobi602 подтвердил подлинность заявлений Грабба, хотя дополнительные детали раскрывать не стал.

Журналист портала VG247 Алекс Дональдсон заявил, что слышал «безумные» истории про производство игры:

У меня есть несколько безумных историй о разработке этой игры, которые я не стал публиковать из уважения к команде, которая изо всех сил старается протолкнуть этот валун на вершину горы. Но моё терпение подходит к концу.

А блогер Лиам Робертсон добавил, что история о разработке игры достойна отдельного расследования:

Судя по тем данным, которые я слышал о производстве новой Perfect Dark, она достойна отдельного ролика. Просто огромный, затянувшийся бардак.

Ещё Робертсон напомнил, как в 2017 году рассказывал о проблемах Scalebound — из-за этого некоторые пользователи сети предположили, что перезапуск Perfect Dark сейчас тоже находится под угрозой отмены.

История о закрытии Tango и Arkane Austin силами Microsoft вообще стала большим и неприятным шоком для многих представителей индустрии и журналистов.

Разные представители СМИ и блогеры отмечают, что компания по сути потеряла доверие игроков, а главе Xbox Филу Спенсеру нужно как-то прокомментировать ситуацию.

Ранее стало известно, что Спенсер и другие представители Microsoft появятся на трансляции IGN Live 9 июня, однако многие фанаты наверняка хотели бы услышать заявления от руководителей раньше этого срока.