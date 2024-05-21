Активные предметы и больше никаких классов: что нового будет в Smite 2

Smite 2 перешла фазу альфа-тестирования: все, кто оформил предварительный заказ игры, могут попробовать ранний билд в действии. И хотя продолжение со стороны не слишком отличается от оригинала, на самом деле оно изменило довольно много вещей. Портал GameSpot рассказал о самых значительных переменах.

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Нет ограничений по ролям

В оригинальной Smite все боги были распределены по пяти разным классам. Они определяли, какие типы предметов игроки могли покупать для персонажей, а также задачи, для которых те или иные боги подходят лучше всего. Например, боги-стражи были отличными танками. Их можно собрать в урон, но подобная сборка была бы менее эффективной.

Smite 2 избавится от подобных ограничений: разработчики изменили навыки каждого бога и систему прогрессии, чтобы сделать механики более гибкими. Да, в основном режиме игры Conquest по-прежнему будет формальное разделение богов по ролям, но игрокам будет проще настроить их под собственный стиль игры. А это значит, что композиции команд станут более разнообразными.

Нет ограничений по физическим и магическим предметам

Помимо отказа от классов, в Smite 2 также не будет старого ограничения предметов по физическим и магическим категориям. Раньше определенные классы считались либо физическими, либо магическими, и каждой группе были доступны разные предметы. А во второй части любой бог может собрать любой предмет: это позволит адаптировать персонажа под другую роль.

Новая механика: сила и интеллект

Физические и магические предметы разделит другая система: механика силы и интеллекта. Разница в том, что умения всех богов получают определенные бонусы от обеих характеристик одновременно. Например, Один имеет три способности: копье, щит и прыжок. Его копье и прыжок зависят от силы, а щит — от комбинации силы и интеллекта.

Нет реликвий, ботинок и стартовых предметов

Оригинальная Smite спустя некоторое время удалила из игры ботинки, и они не вернутся во второй части. Все боги начинают партии в Smite 2 с максимальной скоростью передвижения. Стартовых предметов тоже не будет: сиквел делает больший акцент на сборку полноценных предметов и долгосрочную стратегию. Наконец, реликвии предоставляли мощные способности с долгим временем перезарядки, но часть из них переработают в активные предметы.

Активные предметы

Помимо предметов, дающих пассивные способности, в Smite 2 появятся активные предметы. Некоторые обеспечивают прирост урона и скорости атаки, другие — повышают защиту, третьи же повторяют функции реликвий из оригинальной игры.

Не так много богов

Smite предлагает ростер из более чем 130 богов, однако в Smite 2 число будет значительно ниже. Так, на первом уикенде альфа-тестирования игроки могли попробовать всего дюжину персонажей. Разработчики подтвердили, что к запуску релизной версии в Smite 2 будет более 50 играбельных героев; как минимум пять должны стать совершенно новыми — Геката будет первой из них.