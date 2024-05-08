Первый геймплей Assassin's Creed Red про Японию покажут в июне

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон опубликовал новую заметку об Assassin's Creed Red — следующей крупной части знаменитой серии о противостоянии ассасинов и тамплиеров. По его данным, игру покажут на презентации Ubisoft Forward, которая пройдёт уже 10 июня. Тогда же авторы раскроют финальное название проекта и назовут дату выхода.

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При этом Red не просто покажут, но и дадут поиграть представителям прессы и блогерам на фестивале Summer Game Fest 2024. Своими впечатлениями они смогут поделиться 12 июня, опубликовав в том числе кадры игрового процесса.

Хендерсон также подтвердил, что релиз Assassin's Creed Red намечен на осень 2024 года. При этом Ubisoft может перенести игру, если разработчики столкнутся с непредвиденными осложнениями.