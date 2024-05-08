Activision Blizzard выплатит свыше 23 млн долларов за нарушение патента

Жюри присяжных в окружном суде штата Делавэр постановило, что Activision Blizzard должна будет выплатить 23,4 млн долларов компании Acceleration Bay за нарушение патентных прав.

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Само дело запустили в производство ещё в 2015 году, оно было связано с патентами на вещание и создание сетей, которые Activision Blizzard якобы использовала для World of Warcraft и серии Call of Duty.

Из общей суммы штрафа 18 млн долларов AB обязана выплатить за нарушение в WoW, а 5,4 млн долларов — за две части Call of Duty.

Занятно, что представителям жюри задали лишь два вопроса для достижения вердикта. Один из них касался доказательств нарушения, которые показались жюри убедительными.

А следом было предложено выплатить «разумную компенсацию» пострадавшей стороне, сумма которой и оказалась равна 23,4 млн долларов. Результат суда расстроил представителей Activision Blizzard, однако компания собирается подать апелляцию — и продолжает утверждать, что никаких нарушений с её стороны не было.

Похожие дела Acceleration Bay завела и против других игровых фирм — EA и Take-Two. Кроме того, компания разбирается по этому же поводу в суде с Amazon.

В прошлом году, кстати, Activision Blizzard пришлось выплатить 54 млн долларов для урегулирования конфликта по делу о половой дискриминации в фирме.

То разбирательство стартовало ещё в 2021 году — после выплаты штрафа AB обязалась обеспечить паритет между сотрудниками женского и мужского пола в компании.