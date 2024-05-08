$91.12-0.1998.31-0.17
Войти в почту

Activision Blizzard выплатит свыше 23 млн долларов за нарушение патента

Жюри присяжных в окружном суде штата Делавэр постановило, что Activision Blizzard должна будет выплатить 23,4 млн долларов компании Acceleration Bay за нарушение патентных прав.

Activision Blizzard выплатит свыше 23 млн долларов за нарушение патента
© Скриншот

Само дело запустили в производство ещё в 2015 году, оно было связано с патентами на вещание и создание сетей, которые Activision Blizzard якобы использовала для World of Warcraft и серии Call of Duty.

Из общей суммы штрафа 18 млн долларов AB обязана выплатить за нарушение в WoW, а 5,4 млн долларов — за две части Call of Duty.

Занятно, что представителям жюри задали лишь два вопроса для достижения вердикта. Один из них касался доказательств нарушения, которые показались жюри убедительными.

А следом было предложено выплатить «разумную компенсацию» пострадавшей стороне, сумма которой и оказалась равна 23,4 млн долларов. Результат суда расстроил представителей Activision Blizzard, однако компания собирается подать апелляцию — и продолжает утверждать, что никаких нарушений с её стороны не было.

Похожие дела Acceleration Bay завела и против других игровых фирм — EA и Take-Two. Кроме того, компания разбирается по этому же поводу в суде с Amazon.

В прошлом году, кстати, Activision Blizzard пришлось выплатить 54 млн долларов для урегулирования конфликта по делу о половой дискриминации в фирме.

То разбирательство стартовало ещё в 2021 году — после выплаты штрафа AB обязалась обеспечить паритет между сотрудниками женского и мужского пола в компании.

Игры
Amazon
Делавэр