Инсайдер раскрыл примерные сроки релиза новой Dragon Age

Инсайдер Джефф Грабб в очередной раз подтвердил скорый релиз Dragon Age: Dreadwolf. Отвечая на вопросы в твиттере, журналист сообщил , что таинственная игра из недавнего финансового отчета ЕА — это и есть продолжение знаменитой франшизы.

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В этом случае получается, что релиз Dreadwolf запланирован на текущий финансовый год, который начался в апреле и завершится 31 марта 2025 года.

Ранее Джефф несколько раз заявлял, что ждет игру уже в 2024-ом. Остается лишь надеяться, что он прав.

О Dragon Age: Dreadwolf пока мало что известно. Разработчики обещают провести полноценную презентацию уже летом. Скорее всего, тогда же и будет объявлена дата релиза.