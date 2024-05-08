Arkane Austin готовила майское обновление для Redfall до своего закрытия

Согласно источникам портала IGN, Arkane Austin готовила свежее обновление для вампирского шутера Redfall и собиралась выпустить его в этом месяце. Планам помешала внезапная новость о закрытии студии.

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В состав майского обновления входила в числе прочего функция, которая позволила бы играть в автономном режиме — без обязательного онлайна. Arkane Austin обещала реализовать такую возможность ещё в прошлом году, но не сделала этого. Оффлайн-режим помог бы сохранить Redfall в будущем, в случае отключения серверов — теперь его не выпустят.

Кроме обновления на май, Arkane Austin, как мы знаем, трудилась над Redfall Hero Pass с новыми героями. Апдейт с двумя дополнительными персонажами планировали выпустить к Хэллоуину 2024.

С закрытием Arkane Austin вся работа над обновлениями для Redfall официально прекращена. Серверы шутера работают.

Redfall вышла в мае 2023 года на PC и Xbox Series (и в Game Pass). Игра получила в основном отрицательные отзывы в Steam и стала лидером в топе самых бросаемых игр за прошлый год. Прямо сейчас в Redfall находится 21 игрок.