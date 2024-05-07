В тизере Beware of Light показали трагическую высадку колонистов

Польская студия Bajka Games, основанная ветеранами Wargaming, Vizor Games и других компаний, выпустила тизер своей дебютной игры, градостроительного симулятора Beware of Light. В нём нам показали трагическую завязку истории выживания на суровой планете Эш: большинству экипажа удалось остаться в живых лишь ценой жизни командира.

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Игроков ждёт роль нового капитана колонизационного корабля, который по ряду случайностей приземляется на единственной планете в системе, где Солнце находится в последней фазе жизни. Нам придется уладить конфликты, исследовать безводную планету, раскрыть её тайны и спасти колонистов от неминуемой гибели.

Для Beware of Light готовят открытый финал с несколькими вариантами концовок, так что судьба колонии будет полностью в наших руках. Игра создаётся на Unreal Engine 5 и выйдет на РС в начале 2025 года. Разработчики обещают, что довольно скоро мы сможем увидеть демоверсию.