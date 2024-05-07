Первые две части «Готики» выйдут на одном картридже для Nintendo Switch

THQ Nordic анонсировала сборник Gothic Classic Khorinis Saga, который объединяет полные издания оригинальных Gothic и Gothic 2. Набор будет доступен исключительно в виде физических копий на картридже для Nintendo Switch. Предзаказы уже открыты по цене в 40 евро, а появиться в свободной продаже коллекция должна 27 июня.

© THQ Nordic

Игроки получат более 100 часов приключений в мрачных фэнтезийных мирах. На обложке коллекции красуются уменьшенные копии заглавных артов обеих игр. Конечно, купить Gothic Classic и Gothic 2 Complete Classic для Nintendo Switch можно и по отдельности по цене в 30 долларов.

За последнее время Classic Khorinis Saga стала не единственным предложением, которым смогут воспользоваться фанаты «Готики». Например, уже сейчас можно предзаказать коллекционное издание Gothic 1 Remake. Увы, оно разгневало пользователей, ожидающих игру.

Релиз ремейка первой Gothic должен состояться в 2025 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Однако новостей об игре стоит ждать 2 августа, когда пройдёт трансляция с показом игр THQ Nordic.

Обложка Gothic Classic Khorinis Saga

© THQ Nordic

Постер Gothic Classic Khorinis Saga