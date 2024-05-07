Релизная версия вампирской выживалки V Rising заслужила высокие оценки

Уже завтра, 8 мая, на PC состоится полноценный релиз вампирской выживалки V Rising. В честь этого некоторые профильные журналисты поделились обзорами версии 1.0, которая подведёт итоги раннего доступа — он начался в мае 2022 года.

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В издании IGN посчитали, что V Rising за период раннего доступа была хорошо «отполирована». Это позволило превосходному дизайну боссов и захватывающим сражения в полной мере проявить себя. Среди ключевых особенностей рецензент выделил возможность строительства собственных замков, обширные возможности для настройки сервера и элементы вампиризма, вроде питья крови. Итоговая оценка — 9 из 10.

Столь же положительно об игре высказался журналист Wccftech. Он считает, что неглубокий упор на механики выживания вовсе не является проблемой — гораздо важнее мастерское сочетание элементов из разных жанров, включая ролевые игры и экшены. Дизайн врагов оказался продуманным, также как и строение окружающего мира. Но спустя некоторое время игровой процесс может наскучить пользователям, играющим в одиночку.

Сейчас V Rising имеет очень положительные пользовательские обзоры в Steam — они относятся к версии в раннем доступе. Вместе с полноценным релизом появится и крупное обновление 1.0 с различными новинками, которые также показали в свежем ролике.

В патче появятся:

Новые боссы, включая одного особенного босса;

Новое оружие и столы для крафта;

Новая зона для исследования в мире выживалки.

Напомним, что в начале апреля разработчики повысили цену на V Rising перед выходом из раннего доступа. В дальнейшем выживалка выйдет на PlayStation 5. А ещё 8 мая начнётся кроссовер со вселенной Castlevania. Недавно он получил геймплейный трейлер, где показали новое оружие и косметические предметы.