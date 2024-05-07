Бесплатный редактор модов для «Ведьмака 3» выйдет 21 мая

CD Projekt объявила — полноценный релиз редактора модификаций The Witcher 3 REDkit для «Ведьмак 3: Дикая Охота» состоится уже 21 мая. Сейчас получить доступ к инструменту можно лишь в Steam, записавшись на плейтест.

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The Witcher 3 REDkit появится как на платформе Valve, так и в магазинах GOG и Epic Games Store. Редактор останется бесплатным для всех владельцев оригинальной игры. Вероятно, в ближайшее время мастерская «Ведьмака 3» в Steam также полноценно запустится.

Редактор The Witcher 3 REDkit сделан на основе инструментов, которые использовались во время разработки игры. У создателей модификаций появится практически безграничная свобода. Для корректной работы необходимо иметь установленную копию третьего «Ведьмака».

Раскрыть свой творческий потенциал в REDkit можно с помощью создания новых зданий, персонажей, анимаций, локаций и других элементов. Получится не только изменить уже имеющиеся в оригинальной The Witcher 3 ресурсы, но и создать абсолютно новые приключения. Например, квест-дизайнер игры выпустил модификацию, где изменил внешний вид Страны тысячи сказок.