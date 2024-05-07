Создатели Control и Alan Wake отменили кооперативный шутер Kestrel

Remedy Entertainment отменила разработку платного кооперативного шутера под кодовым названием Kestrel (бывший VANGUARD).

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Студия освободилась от дополнительных потребностей в инвестициях и рабочих кадрах и решила сосредоточиться на других играх в своём портфолио.

О существовании Kestrel/Vanguard было известно с 2021 года. Изначально это был условно-бесплатный мультиплеерный шутер-сервис по новому IP на Unreal Engine для PC и консолей. Партнёром Remedy в разработке выступила китайская компания Tencent.

В 2023 году проект перезапустили: Vanguard стала Kestrel, а концепция F2P сменилась на платную премиум-игру. В конце апреля 2024 года Remedy сообщила, что всё ещё находится на стадии концептов. И вот мы узнали, что от Kestrel в итоге решили отказаться.

В Remedy продолжают работать над Max Payne Remake, дополнениями для Alan Wake 2 и кооперативным спин-оффом Control, который успел понравиться тестерам и перейти в производство. Кроме того, напомним, что студия решила выкупить права на Control у издательства 505 Games.