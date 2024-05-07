Продажи Nintendo Switch перевалили за 141 млн консолей

В свежем отчёте Nintendo отчиталась о продажах Switch и различных играх для консоли — к 31 марта 2024 года было продано 141,32 млн платформ.

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Продажи программного обеспечения за период последних трёх месяцев составили 35,72 млн, а «железа» — 1,96 млн.

Кроме того, компания обновила список самых популярных игр с их показателями — лидером топа продолжает оставаться Mario Kart 8 Deluxe, чьи продажи уже достигли 61,97 млн копий. На втором месте Animal Crossing: New Horizons с 45,36 млн копий, далее следует Super Smash Bros. Ultimate — 34,22 млн копий.

Топ 10 продаж игр Switch от Nintendo

Mario Kart 8 Deluxe — 61,97 млн; Animal Crossing: New Horizons — 45,36 млн; Super Smash Bros. Ultimate — 34,22 млн; The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 31,85 млн; Super Mario Odyssey — 27,96 млн; Pokemon Sword и Pokemon Shield — 26,27 млн; Pokemon Scarlet & Pokemon Violet — 24,92 млн; Super Mario Party — 20,66 млн; The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — 20,61 млн; New Super Mario Bros. U Deluxe — 17,45 млн.

Кроме того, в этот раз Nintendo рассказала и о продажах более свежих новинок:

Luigi’s Mansion 3 — 14,25 млн;

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury — 13,47 млн;

Super Mario Bros. Wonder — 13,44 млн;

Nintendo Switch Sports — 13,11 млн;

Mario Party Superstars — 12,89 млн;

Splatoon 3 — 11,96 млн;

Kirby and the Forgotten Land — 7,52 млн;

Pikmin 4 — 3,48 млн;

Super Mario RPG — 3,31 млн;

Princess Peach: Showtime! — 1,22 млн (новинка);

Mario vs. Donkey Kong (2024) — 1,12 млн (новинка).

Ранее президент Nintendo Сюнтаро Фурукава подтвердил, что анонс преемника Switch состоится до 31 марта 2025 года. А в этом июне пройдёт новый Nintendo Direct об играх второй половины 2024 года для оригинальной консоли.