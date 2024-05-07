Продажи Nintendo Switch перевалили за 141 млн консолей
В свежем отчёте Nintendo отчиталась о продажах Switch и различных играх для консоли — к 31 марта 2024 года было продано 141,32 млн платформ.
Продажи программного обеспечения за период последних трёх месяцев составили 35,72 млн, а «железа» — 1,96 млн.
Кроме того, компания обновила список самых популярных игр с их показателями — лидером топа продолжает оставаться Mario Kart 8 Deluxe, чьи продажи уже достигли 61,97 млн копий. На втором месте Animal Crossing: New Horizons с 45,36 млн копий, далее следует Super Smash Bros. Ultimate — 34,22 млн копий.
Топ 10 продаж игр Switch от Nintendo
- Mario Kart 8 Deluxe — 61,97 млн;
- Animal Crossing: New Horizons — 45,36 млн;
- Super Smash Bros. Ultimate — 34,22 млн;
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 31,85 млн;
- Super Mario Odyssey — 27,96 млн;
- Pokemon Sword и Pokemon Shield — 26,27 млн;
- Pokemon Scarlet & Pokemon Violet — 24,92 млн;
- Super Mario Party — 20,66 млн;
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — 20,61 млн;
- New Super Mario Bros. U Deluxe — 17,45 млн.
Кроме того, в этот раз Nintendo рассказала и о продажах более свежих новинок:
- Luigi’s Mansion 3 — 14,25 млн;
- Super Mario 3D World + Bowser’s Fury — 13,47 млн;
- Super Mario Bros. Wonder — 13,44 млн;
- Nintendo Switch Sports — 13,11 млн;
- Mario Party Superstars — 12,89 млн;
- Splatoon 3 — 11,96 млн;
- Kirby and the Forgotten Land — 7,52 млн;
- Pikmin 4 — 3,48 млн;
- Super Mario RPG — 3,31 млн;
- Princess Peach: Showtime! — 1,22 млн (новинка);
- Mario vs. Donkey Kong (2024) — 1,12 млн (новинка).
Ранее президент Nintendo Сюнтаро Фурукава подтвердил, что анонс преемника Switch состоится до 31 марта 2025 года. А в этом июне пройдёт новый Nintendo Direct об играх второй половины 2024 года для оригинальной консоли.