Nintendo покажет преемницу Switch до марта 2025 года

Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава заявил, что компания представит преемницу Switch, следующую консоль, до марта 2025 года. На грядущем Direct, который пройдёт в июне, ждать показа устройства не стоит.

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По словам Фурукава, компания продемонстрирует новую консоль в течение текущего финансового года. На Direct покажут игры на вторую половину 2024-го.

Мы объявим о преемнице Nintendo Switch в течение этого финансового года. Прошло более девяти лет с тех пор, как мы объявили о существовании Nintendo Switch в марте 2015 года. В июне этого года мы проведём конференцию Nintendo Direct, посвящённую линейке игр Nintendo Switch на вторую половину 2024 года, но, пожалуйста, имейте в виду, что во время этой презентации не будет упоминания о преемнице Nintendo Switch.

Вместе с этим Nintendo выпустила финансовый отчёт. Из него стало известно, что продажи Nintendo Switch превысили 141,3 млн единиц, а OLED-версия значительно превзошла по продажам обычную Nintendo Switch и Nintendo Switch Lite.

Другие данные из отчёта