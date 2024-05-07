Эксперты назвали странным то, что Starfield не будет работать в 60 FPS на Xbox Series S

В начале мая Bethesda анонсировала для Starfield крупнейший патч, с выходом которого в игре обновят карту, добавят кастомизацию интерьеров космического корабля и, что не менее важно, ролевой экшен получит поддержку 60 FPS, но только на Xbox Series X.

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На днях эксперты из Digital Foundry выпустили ролик, в котором выразили мнение о том, что Starfield на старшей Xbox всегда будет держать стабильные 60 кадров в секунду. По словам специалистов, во время загруженных сцен или в больших локациях стоит ожидать просадок.

Более того, в Digital Foundry назвали странным то, что игра не будет работать в 60 FPS на Xbox Series S — младшей консоли. По словам специалистов, авторы могли сочетать разрешение в 1080p при повышенной частоте кадров, но, видимо, они не стали этого делать.

Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Digital Foundry.

Крупный апдейт выйдет 15 мая на ПК и Xbox Series. В будущем Starfield получит транспортные средства.