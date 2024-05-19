Советы по прохождению Stellar Blade

Stellar Blade — один из самых громких релизов года, но игра может показаться неожиданно сложной тем, кто ожидал получить стандартный блокбастер Sony. Портал Game Informer поделился полезными советами по прохождению игры.

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Автоматический подбор лута

Разработчики приняли немало хороших решений при создании механик Stellar Blade, но почему-то не включили автоматический подбор лута сразу же. По умолчанию для этого нужно зажимать один из триггеров контроллера. Советуем сразу при запуске игры зайти в настройки геймплея и включить автоматический подбор.

Длина прически Евы

В том же меню, где включается автоматический подбор лута, есть другой полезный параметр — длина волос Евы. Выбор, по большей части, косметический и зависит от того, какой вариант вам больше нравится, но длинные волосы иногда создают лишний визуальный шум на экране. Если он вам мешает, то прическу можно сделать покороче, чтобы лучше видеть действия противников.

Скрытные атаки

Даже стандартные враги в открытом мире могут стать сложными противниками, поэтому вам стоит пользоваться всеми преимуществами по максимуму. Для этого рекомендуем пораньше открыть навык Ambush: он позволяет убивать обычных монстров одним ударом в спину. Незаменимое подспорье для того, чтобы устранять самых сильных врагов в открытом мире.

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Не торопитесь атаковать

В Stellar Blade блоки и парирование — важнейшие элементы игры, которые стоит освоить как можно раньше. Беспечные атаки могут привести к быстрой смерти, поэтому при встрече с новым врагом постарайтесь сначала блокировать его удары. При блоках расходуется шкала щита, но так вы сможете понять поведение монстра.

Почаще сканируйте окружение

Нажатие на центральный тачпад DualSense активирует сканер дрона-компаньона Евы, и он крайне полезен во время прохождения. Сканирование показывает сундуки с предметами, скрытые тайники и противников, которые поджидают в засаде. Заведите себе привычку регулярно активировать сканер в новой локации.

Не забывайте о побочных заданиях

Если вы хотите увидеть максимум контента Stellar Blade, то не пропускайте побочные задания, которые выдают жители города. Они не только дают хорошие награды, но и значительно расширяют заключительную часть игры. Не будем ничего спойлерить, но последние часы сюжета могут развернуться совсем иначе в зависимости от того, какие побочные задания вы выполнили.

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Активируйте точки быстрого перемещения

Наверное, не стоит объяснять, что в лагерях всегда стоит останавливаться на привал для пополнения здоровья, патронов и лечилок. Но у них есть и вторая функция — точки для быстрого перемещения. Для того, чтобы в лагерь можно было перенестись позже, нужно активировать таксофон. Даже если вы не планируете пользоваться быстрым перемещением, некоторые побочные задания требуют вернуться в прошлые локации — таксофоны помогут облегчить процесс.