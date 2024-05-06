Названы самые популярные видеокарты среди пользователей Steam в апреле

Valve поделилась статистикой пользователей Steam за апрель 2024 года, опубликовав рейтинг самых популярных видеокарт месяца, а также топовую ОС и объем ОЗУ.

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Лидером рейтинга графических процессоров по-прежнему является NVIDIA GeForce RTX 3060, которой пользуются 5,71% игроков в Steam. Однако ее популярность все же упала на 1,21% за месяц — это случилось впервые за 2024 год.

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В топ-5 самых популярных видеокарт марта 2024 года также вошли NVIDIA GeForce GTX 1650, RTX 3060 Ti, RTX 2060 и RTX 3070. При этом ближайший представитель AMD в списке находится лишь на 16-м месте — встроенная графика AMD Radeon Graphics установлена у 2,03% пользователей Steam.

Самой популярной операционной системой остается Windows 10, которой пользуются более 51% игроков. Также известно, что около 48,3% пользователей Steam установили в свой ПК 16 ГБ оперативной памяти.