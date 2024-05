Во что поиграть на Android и iOS, новинки мая

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

© Steam

Loop Hero

Мобильный порт одной из главных инди-сенсаций последних лет. В Loop Hero игроку предстоит разорвать временную петлю, созданную злым некромантом, восстановив разрушенный мир по кусочкам. Каждый восстановленный фрагмент постепенно складывается в тропу, по которой герой наматывает круги, попутно сражаясь с монстрами и прокачиваясь. Иными словами, Loop Hero — довольно необычный гибрид roguelite и авто-баттлера.

Dumb Ways to Survive

Dumb Ways to Survive — умилительная песочница-выживалка по мотивам Dumb Ways to Die: шуточной социальной рекламы, которая разрослась в полноценную франшизу. В Dumb Ways to Survive игроку предстоит собирать ресурсы, разбивать лагерь, отбиваться от инопланетян и диких животных и всеми силами выживать. Игра официально доступна только подписчикам Netflix.

Super Dragon Punch Force 3

Зрелищный 2.5D-файтинг, стилизованный под комикс. Super Dragon Punch Force 3 предлагает гибкую боевую систему, солидный ростер персонажей и множество арен, на которых можно сразиться в формате 1 на 1. Кроме того, игра поддерживает подключение внешнего контроллера, а пользователи мобильных платформ и ПК могут играть, не заводя новые аккаунты.

Methods 2: Secrets and Death

Продолжение детективной визуальной новеллы, где сотня элитных детективов соревнуется в мастерстве против сотни гениальных преступников. Methods 2: Secrets and Death чередует сегменты с чтением диалогов и головоломки в духе эскейп-рум, которые предлагают игроку найти улики на месте преступления и разгадать его секрет.

The Last Game

Наконец, The Last Game — ностальгический пиксельный roguelite в духе The Binding of Isaac и Enter the Gungeon. Игра предлагает симпатичный пиксель-арт, 11 уникальных персонажей и дюжины сочетаний предметов, которые сделают каждый забег непохожим на предыдущий. Помимо этого, The Last Game поддерживает локальный кооператив на четырех игроков.