В новых отзывах Helldivers 2 игроки отпраздновали победу демократии над Sony

Ситуация с отзывами боевика Helldivers 2 в Steam пока не разрешилась в лучшую сторону — ранее игроки обрушили оценки игры на фоне новостей о необходимости связи аккаунтов с PSN.

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Sony уже успела решить эту проблему, но пользователи на данный момент не торопятся массово менять свои оценки — хотя именно к этому их призывают фанаты из сообщества шутера на Reddit.

Первые свежие положительные отзывы по большей части появились сегодня, 6 мая, когда и стало известно о решении компании об отмене обновления. Некоторые игроки прислушались к сообществу боевика и попросту исправили свои старые негативные тексты.

В новых рецензиях фанаты иронично благодарят победу «демократии» над Sony и её фанатами.

И вновь демократия победила своих врагов. За Супер Землю — South Snake > Демократия победила, Sony — Demure > Внимание, Хеллдайверы! Совместными усилиями мы смогли отвоевать нашу свободу и демократию у грязных сонибоев. Победа! — Tavat > Helldivers это игра где у тебя 3 врага. > > Автоматоны, терминиды и сони. — F4Fingers

Некоторые пользователи даже оформили свои отзывы под стиль обращения командования к бойцам из самой игры:

В бескрайних просторах галактики, где каждый Хеллдайвер знает цену свободе, мы столкнулись с новым, не менее коварным врагом — холодными автоматонами корпоративных офисов Sony. Эти машины пытались заковать нашу волю в цепи обязательных аккаунтов PSN, чтобы контролировать каждый наш шаг в мире Helldivers 2. Но они забыли одно: Хеллдайверы не сдаются без боя! Мы, бравые воины Супер-Земли, объединились, чтобы наш громкий крик свободы разнесся сквозь стальные стены корпоративных башен. Наши оружия были заряжены не плазмой, а несгибаемой волей к свободе и отрицательными рецензиями в стиме, и в этой битве мы доказали, что даже в нашем мире демократия найдет своё место! Благодарность разработчикам из Arrowhead за то, что они остались верны принципам демократии и поддержали нас в этой войне против корпоративного деспотизма. Вы, как истинные командиры, вели нас к победе не на поле боя, а в переговорных комнатах, где каждый голос Хеллдайвера был услышан. Пусть эта победа будет напоминанием для всех машин корпоративной власти: когда свободные люди стоят вместе, никакие цепи нас не удержат. Продолжайте борьбу, и помните, что ваша смелость вдохновляет нас всех. За демократию. — GeniusOo

Некоторые не торопятся праздновать «победу» потому, что игру пока не вернули в продажу примерно в 170 странах, где ранее её убрали из-за тех же проблем с доступом к PSN.

Кроме того, некоторые пользователи сети опасаются, что проблемы с привязкой аккаунта Steam повторятся на релизе порта Ghost of Tsushima, где этот ход требуется для доступа к многопользовательскому режиму. PC-версия «Призрака» выходит 16 мая — возможно, что на фоне скандала с Helldivers 2 компания Sony пересмотрит подход к связке аккаунтов Steam и PSN.

Ранее геймдиректор Helldivers 2 уже признался, что его впечатлила сила воли игроков, которые добились желаемого — и поблагодарил PlayStation за решение проблемы.